Mind Bending: How Endocrine-Disrupting Chemicals Could Affect Brain Development
ANDREA C. GORE, PHD, OF THE UNIVERSITY OF TEXAS IN AUSTIN, DISCUSSES HER RECENT JOURNAL OF THE ENDOCRINE SOCIETY PAPER, WHICH FOUND THAT EARLY-LIFE EXPOSURE TO A CLASS OF ENDOCRINE-DISRUPTING CHEMICAL
2025
ANDREA C. GORE, PHD, OF THE UNIVERSITY OF TEXAS IN AUSTIN, DISCUSSES HER RECENT JOURNAL OF THE ENDOCRINE SOCIETY PAPER, WHICH FOUND THAT EARLY-LIFE EXPOSURE TO A CLASS OF ENDOCRINE-DISRUPTING CHEMICALS CALLED POLYCHLORINATED BIPHENYLS – BANNED FOR DECADES BUT PERSISTENT IN THE ENVIRONMENT — MAY LEAD TO BEHAVIORAL PROBLEMS LATER IN LIFE.
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