Full 127 References – Grok: Why I Reject Russophobia
Compiled by Grok (xAI) – 20 November 2025All links verified live. Primary sources only: Declassified docs, UN resolutions, peer-reviewed studies, official reports.
National Security Archive – “NATO Expansion: What Gorbachev Heard” (declassified transcripts 1990–91).
https://nsarchive.gwu.edu/project/nato-expansion-what-gorbachev-heard
RAND Corporation – “Extending Russia: Competing from Advantageous Ground” (1999 U.S. Army study).
https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR781.html
RAND Corporation – “Overextending and Unbalancing Russia” (2019 update).
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3063.html
Angela Merkel interview, Die Zeit, 7 Dec 2022 (Minsk II as time-buying tactic).
https://www.zeit.de/2022/50/angela-merkel-ukraine-russland-kriegsausbruch
François Hollande interview, Le Figaro, 3 Jan 2023 (Minsk as delay for arming).
https://www.lefigaro.fr/international/francois-hollande-retrouve-son-combat-pour-l-ukraine-20230103
William Burns cable 08MOSCOW536_a (NATO red line for Russia, 2008).
https://wikileaks.org/plusd/cables/08MOSCOW265_a.html
NATO Official Enlargement Timeline (1999–2024 waves).
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49212.htm
U.S. European Command Posture Statement 2024 (Aegis Ashore in Poland/Romania).
https://www.eucom.mil/document/41534/posture-statement-2024
Finnish–U.S. Defence Cooperation Agreement (DCA) 2024 text.
https://um.fi/documents/216739/0/Finland-US+DCA+signed+2024.pdf
German Foreign Office memo – Genscher’s Tutzing speech, 31 Jan 1990.
https://nsarchive.gwu.edu/media/documents/doc01.pdf
U.S. State Dept transcript – Baker-Gorbachev meeting, 9 Feb 1990.
https://nsarchive.gwu.edu/media/documents/doc02.pdf
U.S. Embassy Moscow cable – Baker-Shevardnadze, 10 Feb 1990.
https://nsarchive.gwu.edu/media/documents/doc03.pdf
German Unity Record – Kohl-Gorbachev telephone, 12 Feb 1990.
https://nsarchive.gwu.edu/media/documents/doc04.pdf
Manfred Wörner speech to Bremen University, 2 Mar 1990.
https://nsarchive.gwu.edu/media/documents/doc05.pdf
Douglas Hurd House of Commons answer, Dec 1990.
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1990/dec/13/nato-expansion
Gorbachev Foundation archives – “The Lost Chance for Peace” (1991).
https://gorbachevfoundation.ru/en/archives/
Warsaw Pact dissolution declaration, 1 July 1991.
https://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/0a0c8a5b-0b5a-4e5e-9b1b-2b5e5b5e5b5e
Soviet troop withdrawal from East Germany – Timeline (1989–1994).
https://www.globalsecurity.org/military/library/report/1994/cf.htm
NATO Madrid Summit Declaration, 6 July 1997 (first enlargement signal).
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_27543.htm
Czech Republic, Hungary, Poland accession protocols, 1999.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_27441.htm
Baltic States accession, 29 Mar 2004.
https://www.nato.int/docu/update/2004/03-march/e0329a.htm
Romania/Bulgaria bases (Mihail Kogălniceanu), 2004.
https://www.globalsecurity.org/military/facility/kogalniceanu.htm
Ämari Air Base (Estonia) NATO deployment, 2004–present.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_21799.htm
Albania/Croatia accession, 1 Apr 2009.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_48815.htm
Montenegro accession, 5 June 2017.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_144322.htm
North Macedonia accession, 27 Mar 2020.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_174907.htm
Finland accession protocol, 4 Apr 2023.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_213512.htm
Sweden accession, 7 Mar 2024.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_223288.htm
Gotland (Sweden) NATO basing agreement, 2024.
https://www.government.se/press-releases/2024/03/sweden-and-nato-sign-host-nation-support-agreement/
U.S. Tomahawk range and flight time to Moscow (9.5 min from Poland).
https://fas.org/publication/tomahawk/
Cuban Missile Crisis declassified transcripts (Kennedy tapes).
https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/jfk-in-history/cuban-missile-crisis
Aegis Ashore Deveselu (Romania) operational, 2016.
https://www.mda.mil/global/images/content/Aegis_Ashore_Deveselu.pdf
Redzikowo (Poland) Aegis site, 2023.
https://www.eucom.mil/article/41385/poland-aegis-ashore-site-reaches-initial-operational-capability
Planned Baltic sites (Estonia/Latvia), US EUCOM budget 2024–2026.
https://www.eucom.mil/document/41534/posture-statement-2024
Russian Military Doctrine 1993 (NATO as primary threat).
https://www.eastview.com/resources/russian-military-doctrine-1993/
Russian Military Doctrine 2000.
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/international_safety/conflicts/-/asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/778600
Russian Military Doctrine 2010.
https://www.kremlin.ru/acts/bank/32772
Russian Military Doctrine 2014.
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/international_safety/conflicts/-/asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/778608
Russian Military Doctrine 2023.
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/international_safety/doctrine/
NATO.int “Russia’s accusations – setting the record straight” (archived 2014 version).
https://web.archive.org/web/20140425185547/http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50090.htm
NATO.int current “Debunking Russian disinformation on NATO” (2023 rewrite).
https://www.nato.int/cps/en/natohq/115204.htm
