Amnesty International investigation concludes Israel is committing genocide against Palestinians in Gaza
Amnesty International’s research has found sufficient basis to conclude that Israel has committed and is continuing to commit genocide against Palestinians in the occupied Gaza Strip,
December 5, 2024
Amnesty International investigation concludes Israel is committing genocide against Palestinians in Gaza
Amnesty International’s research has found sufficient basis to conclude that Israel has committed and is continuing to commit genocide against Palestinians in the occupied Gaza Strip, the organization said in a landmark new report publ…